L’AQUILA: IN PENSIONE IL GINECOLOGO LEONARDO DI STEFANO

L’AQUILA – Ultimo giorno di lavoro per il professor Leonardo Di Stefano, noto ginecologo aquilano apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per la grande umanità che lo ha sempre contraddistinto.

“Ho conosciuto il dottor Di Stefano, direttore del reparto di Ostetricia e Ginecologia all’ospedale dell’Aquila, nel lontano 2006 e ancora ricordo la gioia nei suoi occhi nello scoprire che ero rimasta incinta e che sarebbe nata, nove mesi dopo, mia figlia Chiara!”, scrive Gabriella Sette, insegnante e consigliere provinciale dell’Aquila.

“In questo giorno così importante, nel commuovermi per aver avuto l’onore di incontrare un professionista di tale livello, voglio ringraziarlo per la grande empatia, ma soprattutto per aver saputo interpretare il proprio ruolo con grande spirito di servizio per le donne, costruendo nel tempo un rapporto di reciproca fiducia”.