L’AQUILA: IN PIAZZA DUOMO LA DANZA E’ UN INCANTO, STANDING OVATION AL SECONDO GALA’ INTERNAZIONALE

L’AQUILA – Una piazza Duomo dell’Aquila gremita, composta da un pubblico che si è lasciato incantare, in un rispettoso silenzio, da alcuni dei più grandi big della danza mondiale.

La seconda edizione del Gran Galà di Étoiles internazionale – con la direzione artistica dell’evento affidata ad un nome che garantisce sempre altissima qualità, Ornella Cerroni del Centro Danza Art Nouveau dell’Aquila -, uno dei momenti clou del denso cartellone di appuntamenti per la 728esima Perdonanza Celestiniana, ha confermato ieri, nella seconda serata della kermesse storica, religiosa ad artistica del capoluogo abruzzese, sotto uno dei pochi cieli non proprio benevoli di questa estate estremamente calda anche sotto il Gran Sasso, un successo pressoché annunciato visti i “calibri” sul palco.

Oltre mille gli spettatori presenti, sia seduti che in piedi, per assistere alle straordinarie performance della leggendaria ballerina italiana Eleonora Abbagnato e di big del calibro di Jacopo Bellussi, da dieci anni in Germania con l’Hamburg Ballett John Neumeier dove brilla come Principal Dancer, Ida Praetorius (Principal Royal Danish Ballet), Alice Mariani, diventata Principal Dancer del Semperoper Ballet di Dresda e oggi Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Michele Satriano, che dopo un’esperienza con il Ballett Zürich e il Tulsa Ballet negli Usa è oggi Primo Ballerino al Teatro dell’Opera di Roma, Luigi Crispino, diplomato al Teatro San Carlo di Napoli e da sette anni con l’American Ballet Theatre a New York, e Michele Esposito, il vincitore della sezione danza del talent Amici di Maria De Filippi, formatosi a Zurigo e già ballerino del Dutch National Ballet di Amsterdam, Simone Agrò, Solista al Teatro dell’Opera di Roma.

Uno spettacolo di primissimo livello (presentato dalla eccellente Veronica Maya), denso di significato umano e culturale, dunque in linea con la “sostanza” della Perdonanza che attende la visita di Papa Francesco, che ha letteralmente rapito il pubblico, compresi i non “esperti” di danza che sono rimasti a bocca aperta di fronte a qualcosa di unico.

Pr intenderci, è come se ieri all’Aquila si fossero esibiti, facendo un parallelo col gioco del calcio, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane ed altri fenomeni di quel calibro. Inevitabili, allora, i “temporali” di applausi ed i fiori sul palco.

“Un pubblico attento, incantato ed entusiasta è la mia più grande soddisfazione. Che dire dei ballerini… Sembra che la risposta l’abbiate data voi, dimostrando tutta la vostra competenza. L’Aquila merita eventi come questo. Ringrazio le autorità che mi hanno messo in condizione di lavorare nel migliore dei modi. Un grazie di cuore a Francesca Bernabini per la collaborazione ed il prezioso supporto nelle relazioni internazionali”, le parole di Ornella Cerroni sulla sua bacheca Facebook. (red.)

LE FOTO

di Massimo Avenali – Studio è Focus Art Dance Photography