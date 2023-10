L’AQUILA: IN PRIMA COMMISSIONE COMUNALE AL VAGLIO LA DONAZIONE DI UN TERRENO DALLA PROVINCIA

L’AQUILA -La prima commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Programmazione e Bilancio, si riunirà venerdì 20 ottobre, alle 12 in prima e alle 12.30 in seconda convocazione, nella sala Eude Cicerone della presidenza del Consiglio, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Lo rende noto il presidente, Livio Vittorini.

All’ordine del giorno, l’espressione del parere su due proposte di deliberazione. Una riguarda la permuta tra il Comune e l’ente parrocchia di San Marco Evangelista (nella frazione di San Marco di Preturo) per l’allargamento di una strada e l’altra l’accettazione di una donazione da parte della provincia dell’Aquila di un terreno all’incrocio tra via Girolamo da Vicenza e la strada statale 17.

Venerdì 20 ottobre si riunirà anche la quinta commissione consiliare, Controllo e Garanzia, alle 9 in prima e alle 9.30 in seconda convocazione, sempre nella sala Eude Cicerone. Ne dà notizia il presidente, Stefano Palumbo. La commissione discuterà sui chiarimenti riguardanti gli obiettivi strategici delle società partecipate per l’anno in corso.