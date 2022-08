L’AQUILA, IN RIANIMAZIONE IL GIOVANE COLPITO DA UN FULMINE

L’AQUILA – È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dell’Aquila il giovane colpito da un fulmine durante un’escursione sul Gran Sasso insieme a due ragazzi della stessa comitiva.

Secondo le prime informazioni il giovane è di Roma, ed è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale ‘San Salvatore’.

Sul posto il personale medico del 118 arrivato in eliambulanza ha intubato il ferito, mentre gli altri due sbalzati dal fulmine sono scesi con la funivia e poi accompagnati in ambulanza sempre al nosocomio aquilano per le cure del caso.

L’incidente si è verificato lungo il sentiero estivo, a poca distanza dall’osservatorio astronomico. Il terzetto è stato colto da un temporale. Le condizioni meteorologiche lo avevano segnalato.