“L’AQUILA IN ROSA, ASPETTANDO IL GIRO”, AL VIA EVENTI: 12ESIMA TAPPA NEL CUORE INNEVATO D’ABRUZZO

L’AQUILA – Al via oggi gli appuntamenti di “L’Aquila in rosa”, un ricco calendario di eventi tra sport e prevenzione, arte e divertimento per dare il benvenuto al Giro d’Italia in attesa della tappa del 12 maggio con arrivo a Campo Imperatore, a 2130 metri, davanti l’hotel degli impianti sciistici, con partenza da Capua in Campania, con partenza alle 11.20 e arrivo tra le 16:54 e le 17:36., per una lunghezza di 218 chilometri.

Dopo i primi 90 chilometri il giro entrerà in Abruzzo a Castel di Sangro, e la corsa proseguirà per Roccaraso, attraverserà l’altopiano delle delle 5 miglia, scenderà verso Rocca Pia, Pettorano su Gizio, per attraversare la conca Peligna a Sulmona, Pratola Peligna, Popoli, per dirigersi verso Bussi sul Tirino. Attraverserà dunque la valle Tritana, e da Ofena salirà verso Calascio, con in palio il Gran premio della montagna. Proseguirà dunque in direzione Santo Stefano di Sessanio e li comincerà la scalata verso il Gran Sasso, direzione lago Racollo e poi Campo imperatore innevato. Gli ultimi 4 chilometri saranno molto impegnativi con un tratto al 13% e una pendenza media che non scende mai sotto l’8%. Oltre alle pendenze, da tenere sott’occhio anche il vento che in cima soffia spesso molto forte. Lassù nel 2018 Simon Yates trionfò in maglia rosa mentre nel 1999 Marco Pantani arrivò in cima da solo sfilando il simbolo del primato a Laurent Jalabert..

A L’Aquila una serie di eventi ‘diffusi’ e che avranno come testimonial d’eccezione la ginnasta abruzzese Fabrizia D’Ottavio – argento alle Olimpiadi di Atene 2004 – illustrati nei giorni scorsi in conferenza stampa alla presenza del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dell’assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia, del consigliere comunale con delega alle Politiche della montagna Luigi Faccia, oltre a rappresentanti di enti, istituzioni e associazioni che contribuiranno ad animare le giornate con le loro iniziative.

PROGRAMMA COMPLETO EVENTI E LOCATION

Parco del Castello

10 maggio dalle 18 alle 20 – Performance live di opera pittorica e body painting dell’artista Silvio Formichetti.

10 maggio dalle 18 alle 20 – Esibizione di street art dei fratellini Margiotta con il coinvolgimento del pubblico, soprattutto dei bambini.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Stand informativi della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila dedicati al Programma di screening per la prevenzione dei tumori (seno – utero – colon) “10 minuti che valgono una vita”.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Salute donna onlus – Screening tumore al seno mediante ecografia mammaria e visita senologica gratuita – Prenotazioni al numero 3200641621.

10 e 11 maggio dalle 18 alle 20 – Streetgym Experience – Un’esperienza unica per prendersi cura di sé stessi, immersi tra Arte e Storia. Per far vivere un’esperienza unica a livello sensoriale, cognitivo, fisico e mentale, a più persone possibili. Attraverso un’uscita esperienziale inclusiva, basata su un mix di cultura e prevenzione della salute. Un circuito a corpo libero condotto da trainer professionisti, caratterizzato da location mozzafiato, pillole di storia e musica motivante.

10 e 11 maggio, dalle 18 alle 20 – Mobility point, presentazione e promozione dei progetti di mobilità sostenibile del Comune dell’Aquila.

11 maggio dalle 18 alle 20 – Centro danza art nouveau e Ritmica l’étoile – Esibizioni varie: Oro italiano, tarantella – Grease (tratto dal musical) – Esibizioni di ginnastica ritmica – Presenta Alessia Spezza

11 maggio dalle 19 alle 20 – Esibizione di break dance con atleti di valenza internazionale – In occasione dell’inizio dei mondiali di break dance che si terranno all’Aquila.

Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia

Dalle15.30 – Stadio Gran Sasso d’Italia – Amichevole L’Aquila 1927 Calcio femminile – Women L’Aquila soccer a seguire esibizione delle giovanili, seguita dall’esibizione delle formazioni giovanili, con la collaborazione dell’Associazione “Mamme per L’Aquila”. Durante lo svolgimento delle partite campagna di sensibilizzazione per la prevenzione ai tumori a cura della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e associazione Humanitas L’Aquila.

Chiesa San Silvestro

12 maggio ore 18 esibizione di “AqinCrescendo”, orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini, a cura del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila.

Villa Comunale

14 maggio dalle 9 alle 12 – passeggiata sportiva/amatoriale/culturale in bici per la città con guide cicloturisiche a cura di C.S.I. L’Aquila.