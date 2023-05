L’AQUILA – Oltre 50 atleti e ballerini tra nastri colorati, cerchi, pon pon e tamburelli hanno animato con entusiasmo il secondo giorno della manifestazione “L’Aquila in rosa, aspettando il giro”, il tour di eventi tra sport, arte e prevenzione promosso dal Comune dell’Aquila, in programma 10-11-12 e 14 maggio, in occasione dell’attesa tappa del Giro d’Italia che domani arriverà a Campo Imperatore.

Dopo l’amichevole di calcio femminile L’Aquila 1927 vs Women L’Aquila Soccer allo Stadio Gran Sasso d’Italia e l’esibizione delle formazioni giovanili, con la collaborazione dell’Associazione “Mamme per L’Aquila”, nel pomeriggio danza, ginnastica ritmica e break dance hanno animato il Parco del Castello, dove anche oggi si è continuato a parlare di prevenzione contro le malattie oncologiche negli stand della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, con l’Associazione Humanitas, e sono andati avanti gli screening contro il tumore al seno con visite senologiche a cura di Salute Donna onlus.

Tra le varie esibizioni: hip hop, tarantella, un estratto dal musical Grease e ginnastica ritmica a cura del “Centro danza Art Nouveau” e “Ritmica l’étoile, con la presentazione di Alessia Spezza. E poi ancora performance di tre dei 500 atleti internazionali in città per partecipare ai mondiali di break dance.

“Questa manifestazione rappresenta un momento di condivisione molto importante, un’occasione per coinvolgere l’intera città che si prepara ad accogliere con grande partecipazione quella che si preannuncia una tappa epica del Giro d’Italia, con arrivo a Campo Imperatore. Un evento storico e una vetrina internazionale di promozione per L’Aquila e l’intero Abruzzo”, commenta il sindaco Pierluigi Biondi.

“L’Aquila in Rosa” torna domani e il 14 maggio. Di seguito il programma delle iniziative.

Chiesa San Silvestro

12 maggio ore 18 esibizione di “AqinCrescendo”, orchestra giovanile di 150 elementi diretta dal maestro Simone Genuini, a cura del Conservatorio di musica “Alfredo Casella” dell’Aquila.

Villa Comunale

14 maggio dalle 9 alle 12 – passeggiata sportiva/amatoriale/culturale in bici per la città con guide cicloturisiche a cura di C.S.I. L’Aquila.