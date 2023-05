“L’AQUILA IN ROSA”, SALUTE DONNA ONLUS: “LISTE SCREENING CONTRO TUMORE AL SENO GIA’ PIENE”

L’AQUILA – “A pochissime ore dall’uscita del comunicato stampa del Comune dell’Aquila, le nostre liste appuntamento per il Programma di Screening gratuito per la prevenzione dei tumori al seno sono già pienissime”.

Lo fa sapere, in una nota, Salute Donna Onlus, parte integrante con lo screeninfìg di prevenzione nel programma del cartellone “L’Aquila in rosa- Aspettando il giro”, con visite senologiche il 10-11 maggio, dalle 18 alle 20 nel Piazzale Auditorium Renzo Piano.

“Grazie al Comune dell’Aquila per aver dato la possibilità a Salute Donna Onlus di operare anche in questa circostanza sul nostro territorio. Un ringraziamento speciale alla dottoressa Laura Pizzorno, alla dottoressa Marica Mascio e al dottor Marcello Carbone, chirurghi senologi dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, che gratuitamente metteranno a disposizione la loro professionalità e umanità nel programma di screening. E per finire, non ultime, un grazie di cuore a tutte le volontarie di Salute Donna Onlus per il loro instancabile lavoro”, si legge nella nota.