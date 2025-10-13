L’AQUILA: IN SCENA “VIA DEI MATTI 43”, IL TEMA DELLA SALUTE MENTALE A TEATRO

L’AQUILA – Uno settacolo teatrale per sensibilizzare sul tema della salute mentale.

Nell’ambito del progetto “Dal Centro alle Periferie” e delle attività promosse dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, giovedì 16 ottobre, alle ore 21, presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini”, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Via dei Matti 43”, scritto e interpretato da Marco Valeri con la regia di Francesco Niccolini. L’ingresso è completamente gratuito.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale “I Guastafeste”, si inserisce nel percorso di sensibilizzazione e partecipazione civica promosso dal Comune dell’Aquila per affrontare, attraverso il linguaggio dell’arte, il tema della salute mentale e del contrasto allo stigma che ancora circonda la fragilità psicologica.

“Parlare di salute mentale significa parlare di comunità, di ascolto e di rispetto. Con questo evento vogliamo ricordare che la fragilità non è una colpa ma una dimensione umana che ci riguarda tutti. Il teatro, con la sua forza emotiva e simbolica, diventa un luogo di incontro e di consapevolezza”, spiega in una nota l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini.

Attraverso poesia, ironia e riflessione, “Via dei Matti 43” invita cittadini, studenti e operatori sociali a condividere un momento di confronto e sensibilizzazione sul valore dell’empatia, della gentilezza e della cura reciproca.