L’AQUILA, IN SERATA BLACKOUT ELETTRICO IN CENTRO E IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

L’AQUILA – Blackout elettrico all’Aquila dove, poco dopo le 23, è saltata la corrente in diverse zone della città.

Numerose le segnalazioni dal centro dove la corrente è già tornata in molte case mentre si sono registrati più disagi per le strade con l’illuminazione non subito ripristinata.

Segnalazioni da via XX Settembre, da Fontesecco, in centro storico, e dalla zona del Torrione fino a Pianola. Qui, secondo quanto riferito dai residenti, la corrente è mancata a lungo anche se la situazione sta gradualmente tornando alla normalità.

Nelle altre zone interessate invece il disservizio, almeno in gran parte delle abitazioni, si è protratto solo per alcuni minuti. Non si conoscono al momento le cause.