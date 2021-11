L’AQUILA, IN TANTI PER L’INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA DI LINGUA ITALO-ALBANESE

L’AQUILA – Successo per l’inaugurazione della scuola di lingua italo-albanese, ieri, all’Aquila.

Ospite dell’evento il vice direttore dell’agenzia dell’immigrazione della Repubblica della Macedonia del Nord Izmit Nura, molto soddisfatto per l’iniziativa e per l’interesse dimostrato dal pubblico. per la prima volta in visita in Italia, Nura ha inoltre consegnato ai presenti i libri pubblicati in lingua albanese per l’insegnamento nella diapsora, augurando una più forte e redditizia collaborazione in futuro

Presenti anche la presidentessa della lega degli insegnanti della lingua albanese in Italia Ariana Hoxha Kosaova, il segretario Neat Marku e l’insegnante di sostegno di scuola elementare Marzia Martini, che ha partecipato alla consegna delle pergamene di partecipazione ai bambini, convinta dell’importanza del tema della lingua e delle origini.

“Tante le famiglie presenti con i loro rispettivi figli – ha dichiarato il presidente dell’associazione culturale Rilindja Salihi (Duli) Abdula -, un segnale di grande interesse nel custodire la propria lingua cultura e tradizione , trasmettere il tutto alla terza generazione , ragazzi nati qui anche da genitori ai quali ormai è stata riconosciuta la cittadinanza italiana”.

Si è discusso infine dell’importanza della figura del mediatore linguistico in città e confermato la notizia per cui l’associazione è prossima a pubblicare l’elenco dei mediatori delle lingue delle quali si necessita di più.