“L’AQUILA IN TASCA”: TOUR AL CHIARO DI LUNA CON WELCOMEAQ E GIAPPO

L’AQUILA – Una passeggiata al chiaro di luna per guardare la città con occhi nuovi e riscoprirla tra storie, dettagli nascosti e voci note sui social.

Si tratta di “L’Aquila in Tasca”, iniziativa ideata dal tour operator cittadino WelcomeAq in collaborazione con il content creator aquilano Gianluca Nappo, meglio noto su Instagram e Facebook sotto il nome di Giappo, in programma per domani, 3 agosto, nel centro storico del capoluogo abruzzese.

Un format completamente nuovo e coinvolgente, ideato con l’obiettivo di raccontare L’Aquila in chiave fresca e informale e lontano dai consueti toni accademici. Più una chiacchierata tra amici che una visita guidata che intreccerà curiosità, aneddoti e tradizioni cittadine, lungo le vie della città e tra i suoi scorci suggestivi, per vivere il centro e la sua bellezza anche nelle ore serali.

E il valore aggiunto dell’evento sarà la presenza di Giappo, volto amatissimo in città e seguito su Instagram da oltre 12mila follower, che con la sua consueta ironia regalerà veri e propri momenti di condivisione, leggerezza e sorrisi, per un viaggio narrativo che proseguirà anche nelle prossime settimane, tra prospettive insolite, suggestioni storiche, simboli nascosti e atmosfere intrise di mistero.

Un’occasione per i cittadini e i turisti di riscoprire L’Aquila con occhi nuovi, insomma, e portare a casa non solo belle foto, ma emozioni autentiche.

L’appuntamento è fissato per le ore 20:45 presso Le Cancelle, in Via Simeonibus, con partenza alle ore 21.

Il costo della partecipazione è di 10 euro a persona, con posti limitati. Per questo si consiglia di prenotare per tempo chiamando il numero fisso 0862 295927 o il cellulare 379 1508492.