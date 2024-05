L’AQUILA IN TOUCH: AL VIA L’OTTAVA EDIZIONE

L’AQUILA – Negli impianti sportivi di “Centi Colella”, con il patrocinio del Comune dell’Aquila, prenderà il via l’ottava edizione di “L’Aquila in Touch”, tappa valevole per il campionato italiano promosso da Italia Touch.

L’evento, in programma per sabato 18 maggio, è organizzato da L’Aquila Touch, realtà cittadina da anni impegnata in ambito nazionale nella disciplina del Touch rugby.

Dieci le squadre partecipanti al torneo, provenienti da tutto il territorio nazionale, tra cui gli Scambio di Lingue di Padova vice campioni d’Italia nel 2023.

Oltre a L’Aquila e Scambio di Lingue parteciperanno anche Verona Touch, Bersaglieri Sanniti, Toccati Capitolina, Mezzo&Mezzo (Bassano del Grappa), Torelli Sudati (Padova), Ternana Rugby Club, Scotadet Touch Fano e Frascati Rugby Club.

Una grande partecipazione da varie parti d’Italia, che conferma l’importanza che sta avendo il movimento sul tutto il territorio nazionale e la dimostrazione è data dalle tante squadre che ogni anno entrano a far parte del circuito di Italia Touch, tra queste le formazioni di Terni, Frascati e Fano.

A partire dalle ore 10 ci sarà l’accoglienza delle squadre partecipanti, seguita dall’inizio del torneo (alle 11), che proseguirà tutta la giornata. Alle 18:30 è prevista la finale e a seguire le premiazioni e il terzo tempo, intorno alle 20.

Quest’ultimo sarà curato dal Catering24, progetto della Comunità 24 Luglio dell’Aquila, che si pone l’obiettivo di sviluppare conoscenze e abilità gastronomiche per creare percorsi di inserimento nel mondo del lavoro per persone con disabilità, accrescendo autonomia e sicurezza nei propri mezzi.

Il menù sarà composto da piatti della tradizione culinaria abruzzese con prodotti a km 0.

L’evento sarò chiuso da Djset a cura di Inobeat a.k.a. The Lirio (guests Al Caphone).