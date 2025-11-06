L’AQUILA: IN VENDITA A DICEMBRE TRE CAPOLAVORI DEL MAESTRO MARCELLO MARIANI

L’AQUILA – L’undici dicembre prossimo alle ore 12:00 nello studio dell’avvocato Paolo Colorizio, in Corso Federico II n. 36, all’Aquila, procederà alla vendita all’asta tramite Commissario di tre importanti opere, si tratta di un trittico, del compianto artista aquilano Marcello Mariani, il cui valore poggia sulla relazione peritale depositata dall’esperto stimatore Prof. Stefano Simongini. Una ghiotta occasione per i musei e tanti estimatori di questo artista scomparso nel 2017.

Una prima opera commissionata nei primi anni 90 a Marcello Mariani, e portata a termine nell’anno 1995, raffigurante l’Inferno, realizzata a tecnica mista e collage, ha dimensioni 9 mt circa di base per 3 mt circa di altezza. Come da relazione peritale depositata dall’esperto stimatore in atti, Prof. Simongini, l’opera è parte di un trittico realizzato in relazione alle tre cantiche della Divina Commedia di Dante; il telero è stato inaugurato in una delle cavallerizze del Museo Nazionale d’Abruzzo, all’interno del Castello Cinquecentesco ed è stato realizzato per la recitazione dei testi danteschi andati in scena nel teatro Sant’Agostino dell’Aquila e rielaborati da Giuseppe Bevilacqua, da parte dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico.

L’opera fu poi allestita durante la tournée dell’Accademia, nei principali teatri del centro Italia e fu esposta nella mostra di Mariani “I Colori del Sacro” tenutasi nella Chiesa di San Domenico all’Aquila nel 2006. L’opera è risultata in buono stato di conservazione al momento del sopralluogo effettuato,il 22/11/2021 ed è custodita in Via Onna n. 82, L’Aquila, come dichiarato dal custode all’udienza del 27/03/2023.

Il suddetto lotto A viene posto in vendita al prezzo base di Euro 26.932,50, ribassato del 50%, come disposto dal provvedimento del 02/04/2025. Stesse caratteristiche e stesso valore e condizioni per le altre due opere dei lotti B e C da lui realizzate ovvero quella raffigurante il Purgatorio, realizzata con la stessa tecnica della prima. La terza opera, infine, raffigura il Paradiso.

A questo avviso verrà data pubblica notizia mediante affissione all’albo del Tribunale dell’Aquila, nonché mediante pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza di delega e dell’elaborato peritale posto alla base della vendita.