L’AQUILA: INAGURAZIONE CENTRO PASTORALE DELLA PARROCCHIA DI VALLE PRETARA

L’AQUILA . Sarà inaugurato domani dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi, il nuovo Centro pastorale della Parrocchia di S. Maria Mediatrice a Valle Pretara a L’Aquila.

La comunità parrocchiale è stata messa in seria difficoltà dal sisma del 2009 che ha reso inagibili sia la Chiesa parrocchiale, tutt’ora, a dodici anni dal sisma, non utilizzabile, sia i locali pastorali.

La presidenza della CEI, su indicazione dell’Arcidiocesi, vista la grave necessità delle comunità parrocchiale, ha deciso di stanziare nel 2018 la somma di 230.000 euro proveniente dalla scelta che i contribuenti hanno fatto in favore della Chiesa Cattolica attraverso l’8×1000.

Il Centro pastorale che verrà inaugurato sorge sullo spazio ricavato dalla demolizione di una vecchia struttura adiacente la chiesa, ormai fatiscente e dunque non idonea per le attività parrocchiali.

Il nuovo centro è stato ricostruito seguendo criteri rispettosi della attuale normativa antisismica. Grande attenzione, come prevede anche la normativa, è stata data alla sostenibilità della struttura: oltre al cappotto termico e agli infissi a taglio termico è stata prevista l’istallazione di pannelli solari e fotovoltaici con caldaia a condensazione.

Il fabbricato è costituito da un’ampia sala polivalente, i servizi igienici (a norma anche per i disabili), un ufficio ed una piccola cucina.

La benedizione dei locali avverrà domani, domenica 20 giugno, al termine della celebrazione eucaristica delle ore 10 presieduta dall’Arcivescovo nel piazzale antistante la chiesa di S. Maria Mediatrice.

Il parroco, don Martino Gajda, “ringrazia sentitamente l’Arcivescovo Petrocchi per la grande sensibilità dimostrata nei confronti della comunità parrocchiale e tutti coloro che hanno lavorato e collaborato in vari modi per dare alla parrocchia una nuova sede per le attività pastorali”.