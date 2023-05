L’AQUILA: INAUGURATA SEDE AS NET AL TECNOPOLO D’ABRUZZO, CON INCONTRO DEDICATO A CYBER SICUREZZA

L’AQUILA – Inaugurata ieri la nuova sede al Tecnopolo D’Abruzzo di As Net, società del gruppo All Services, specializzato in servizi per l’informatica, e che ha deciso di insediarsi nel capoluogo L’Aquila.

E lo ha fatto con un evento per presentarsi al pubblico aquilano e abruzzese e per discutere di tematiche di prioritario interesse per Enti, PMI e utenti finali: le nuove evoluzioni delle tecnologie informatiche e della Cyber Sicurezza per l’ICT aziendale.

All Services è stata fondata nel 2007 da Fabio Poletti e Domenico Eleuteri, con l’obiettivo iniziale di creare un centro di competenza a disposizione dei distributori e dei rivenditori, per favorire un miglior dialogo tra i produttori di hardware e i vari operatori informatici e garantendo così migliori servizi di assistenza tecnica per i clienti finali. Attualmente la società opera su tutto il territorio italiano con una sede principale a Grottammare e un’altra sede in provincia di Modena. I partners principali della società sono tutte società di servizi.

La società si occupa di servizi IT attraverso dei pacchetti per il supporto dei clienti come la creazione di un brand che si chiama E-Zen, una linea di servizi orientati alla business continuity. Questo tipo di servizi danno la possibilità al cliente di avere un supporto nel caso in cui all’interno dell’azienda cliente non ci siano le skills necessarie per gestire determinate attività all’interno dell’azienda.

La sala era gremita di rappresentanti di aziende interessate e non é mancato il mondo delle istituzioni: Raffaele Daniele (Vice Sindaco di L’Aquila), Roberto Santangelo (Vice Presidente Regione Abruzzo), Emanuele Imprudente (Vicepresidente del Consiglio Regionale), Giovanni Frattale (Presidente dell’ANCE e Vicepresidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia), Guido Arista (Presidente PMI Confindustria), Riccardo Savella (Confcommercio Nazionale), Adolfo Bonura (Presidente GGI Confcommercio L’Aquila).

LA NOTA

La All Services é specializzata in servizi informatici destinati alla continuità aziendale: in questa definizione c’è tutta l’essenza portante del gruppo, che con i propri servizi e i propri tecnici é da sempre focalizzata non semplicemente sulla salvaguardia e manutenzione del patrimonio informatico, tecnologico e informativo presente nelle imprese e all’interno di ogni singolo dispositivo elettronico, ma soprattutto su soluzioni predittive e proattive che garantiscano al cliente la piena serenità di poter operare senza interruzioni dei flussi né perdite di dati.

Una corretta e rispettosa gestione del tempo e degli strumenti e sistemi informatici per la serenità del Cliente é dunque il focus del Gruppo, che ha presentato, nel corso dell’evento, anche la sua divisione AS Net, di cui si possono trovare gli uffici proprio presso il Tecnopolo D’Abruzzo, specializzata nella Cyber Security, in grado di testare attivamente il grado di sicurezza informatica del Cliente, predisporre diagnosi accurate e piani di evoluzione e miglioramento, oltre che fornire tutti gli strumenti per implementare tali piani e potenziare dunque la sicurezza del Cliente a 360 gradi. Presentata anche e-Zen®, suite integrata di servizi per l’ICT, punta di diamante dell’offerta All Services e soluzione che incarna la normale e sistematica spinta del gruppo verso l’innovazione.

All Services si presenta al Tecnopolo e a tutto il territorio circostante con l’intenzione di migliorare il lavoro delle aziende tramite la propria offerta, ma anche e soprattutto di creare lavoro assumendo giovani e fornire formazione tecnica per progetti di sviluppo del potenziale professionale degli studenti universitari e degli istituti secondari, attraverso un progetto, in fase di startup, che vedrà la creazione di un Centro Studi e di una Academy. Tempo, futuro, crescita, proattività: queste sono state le parole più sentite durante l’evento. Che sia di buon auspicio per tutti.

LA DIRETTA DELL’EVENTO

