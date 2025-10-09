L’AQUILA: APRE LA BIBLIOTECA DELL’INFANZIA SOTTO I PORTICI DI SAN BERNARDINO, “UN NUOVO INIZIO”

L’AQUILA – Cerimonia di inaugurazione, oggi all’Aquila, della nuova biblioteca dell’infanzia “Il giardino delle parole”, realizzata al piano terra di via Portici San Bernardino n. 25.

“Un nuovo inizio, ripartendo dai più piccoli, rianimando lo spazio inutilizzato di un palazzo del centro storico dell’Aquila, di un ufficio che normalmente non si prestava a questo tipo di attività”, scrive in una nota l’assessore regionale a Beni e Attività Culturali e Roberto Santangelo.

“Come assessorato e con il sostengo attivo del Servizio Beni e Attività Culturali della Regione – aggiunge -, abbiamo fortemente voluto l’apertura di una biblioteca montessoriana nel centro storico e siamo contenti perché la città va rianimata con spazi di socialità e questo ne è un esempio virtuoso. Ci aspettiamo che tanti bambini dell’Aquila, e non solo, possano far vivere questi spazi e colorare di gioia e di felicità una città che è finalmente rinata a 16 anni dal terremoto”.

All’inaugurazione, in rappresentanza del Comune dell’Aquila, è intervenuta il consigliere comunale Claudia Pagliariccio.

A seguire, alla presenza delle scolaresche, è stato presentato il libro “Il sorriso e i lunghi musi” di Sonia Ciuffetelli, con illustrazioni di Licia Galizia e letture di Martina Corsi.