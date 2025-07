L’AQUILA: INAUGURATI I NUOVI LOCALI DELLA CLINICA ODONTOIATRICA UNIVERSITARIA

L’AQUILA – Riapre, dopo un intervento di ristrutturazione, la Clinica odontoiatrica dell’Università degli Studi dell’Aquila, che ha sede al primo piano dell’edificio Rita Levi Montalcini (Delta 6) dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali si è svolta questa mattina, alla presenza del rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Edoardo Alesse, del direttore generale di Ateneo, Pietro Di Benedetto, della direttrice del Dipartimento Mesva (Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente) professoressa Annamaria Cimini.

I lavori di ristrutturazione della clinica, iniziati nell’agosto 2023 e conclusi nel maggio 2024, sono costati circa 670 mila euro (ai quali vanno aggiunti i 250 mila euro spesi per l’acquisto di nuove attrezzature odontoiatriche) e hanno riguardato: il rinnovamento e la ridistribuzione delle sale odontoiatriche; il rifacimento della parte impiantistica e antincendio; la realizzazione di spazi per l’accettazione e l’attesa dei pazienti, di nuovi servizi igienici, di spogliatoi per il personale e di una camera di osservazione post trattamento per pazienti sottoposti a sedazione.

“La Clinica odontoiatrica” – afferma Annamaria Cimini – “è una realtà esistente nel nostro ateneo sin dal 1987, nell’allora sede di via Verdi, quando a dirigerla era il prof. Franco Marci. Si è trasferita nell’edificio Rita Levi Montalcini nel 2000, sotto la direzione del Prof. Mario Giannoni, svolgendo un ruolo importante non solo per la formazione professionalizzante ma anche un ruolo sociale di rilievo a livello del territorio. L’Ateneo, in sintonia con il Dipartimento MESVA, ha deciso di investire risorse importanti per la realizzazione di questa opera indispensabile sia per il sostegno delle attività didattiche dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione dell’area odontoiatrica che per dare risposta alle necessità di cura della popolazione, soprattutto riguardo le fasce socialmente più deboli. Ringrazio tutti gli attori che hanno contribuito al raggiungimento di questo splendido risultato: la Regione Abruzzo, la Asl1 e il Comune dell’Aquila, nonché gli organi Accademici e tutte le figure istituzionali dell’Ateneo e i colleghi dell’Area Odontoiatrica”.

“È con molta soddisfazione che ci accingiamo a restituire all’utilizzo istituzionale la Clinica odontoiatrica completamente rinnovata nella struttura e nella dotazione tecnico-scientifica . ha aggiunto il rettore Edoardo Alesse -. Tale restyling si è reso necessario per assolvere nel miglior modo possibile e al passo con i tempi, alle funzioni formative, di ricerca ed assistenziali, con un importante focus sul sociale, sicuri che in questo ambito intercetteremo un uguale interesse da parte di Regione, Comune e Asl1. È stato un intervento impegnativo e di lunga durata, anche relativamente agli aspetti amministrativi e regolatori – prosegue il Rettore – e quindi colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che nei diversi ruoli si sono fatti parte attiva ai fini del raggiungimento di questo pregevole risultato, nella certezza che lo sforzo messo in campo sarà ripagato da soddisfazioni e successi”.

“La clinica odontoiatrica del nostro Ateneo è oggi ancor più moderna e tecnologicamente avanzata” – afferma Francesca Zazzeroni, direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche applicate e biotecnologiche (Discab) -, e rappresenta un elemento fondamentale sia per le attività di ricerca clinica dell’area odontoiatrica e per la realizzazione di progetti multidisciplinari medico-odontoiatrici, sia in ambito didattico per garantire percorsi formativi di eccellenza. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla realizzazione di questa nuova struttura, in particolare al rettore Alesse e alla direttrice del Mesva Cimini.”