L’AQUILA: INAUGURATO ALL’EMICICLO IL MONUMENTO “REBIRTH – RINASCITA”

L’AQUILA – Svelata nel chiostro di Palazzo dell’Emiciclo, uno spazio verde collocato tra il tunnel di accesso all’aula consiliare “Sandro Spagnoli” e l’ingresso esterno della Sala Ipogea, l’opera “Rebirth – Rinascita” dedicata alla città dell’Aquila.

Donata dall’Ente Mostra Artiginato Artistico Abruzzese simboleggia con la sua forma ascendente la memoria delle vittime e la volontà di rinascita del Capoluogo.

Presenti il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, la consigliera Sabrina Bocchino e il consigliere Fabrizio Montepara.

L’istallazione pregettata dall’architetto Angelo Bucci è stata realizzata dagli artigiani Franco Aceto, Giuseppe Liberati, Geor Reinking, Arttu Halkosari, Carmen Maaleki e Dagyong Liu.

Alto 5 metri, il monumento è composto da tre materie prime: alla base sono poste delle lastre di pietra grezza che con lo svilupparsi in altezza dell’opera sono sempre più lavorate. Le ceramiche, connotate da colori vivaci e sgargianti sono state lavorate dai maestri ceramisti abruzzesi e rappresentano la ricostruzione e la ripresa dopo gli anni bui post sisma. Il metallo, annodato verso l’alto, vuole simboleggiare la volontà degli uomini di rinnovamento e la ricerca di un futuro migliore.

Il presidente del Consiglio regionale ha svelato la targa apposta sull’opera, con i nomi degli artisti che hanno lavorato alla sua realizzazione, volendo sottolineare come: “Il monumento, che riprende la forma geometrica della spirale aurea, mantiene viva la memoria delle vittime del terribile sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito il Capoluogo abruzzese e allo stesso tempo evidenziare la rinascita della città dell’Aquila. L’opera è realizzata con materie prime e tecniche abruzzesi, testimonianza di una tradizione artistica e artigianale fortemente viva nelle nostre terre. Ringrazio l’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese di Guardiagrele che ci ha donato questa opera e che abbiamo voluto istallare nel chiostro di Palazzo dell’Emiciclo per darle il risalto che merita”.

“Sono molto soddisfatto per tutte le fasi esecutive”. Così l’architetto Bucci che ha voluto ringraziare il Consiglio regionale: “L’Assemblea abruzzese ha voluto sin dalle prime fasi realizzative dare la disponibilità per la creazione dell’installazione ed è stato nostro referente in tutte le fasi progettuali”.