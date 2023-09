L’AQUILA: INAUGURATO CANTIERE PER LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA SAN MARTINO-FOCE DI SASSA

L’AQUILA – Inaugurato il cantiere per i lavori di messa in sicurezza dei versanti a monte della strada comunale di collegamento tra le frazioni aquilane di San Martino e Foce di Sassa, nel tratto di strada interdetta dal 2010 a causa del rischio di caduta massi.

Il progetto è finanziato con i fondi Cipess (Delibera n. 1 del 15/02/2022) trasferiti dalla Regione Abruzzo al Comune dell’Aquila quale soggetto attuatore, per un totale di 420 mila euro.

I lavori, aggiudicati alla ditta Progeco Costruzioni, prevedono opere di stabilizzazione dei versanti con l’ausilio di personale specializzato e mezzi di elitrasporto necessari a trasportare i materiali per il rivestimento delle scarpate con reti metalliche, l’installazione di barriere paramassi.

Previsti, inoltre, interventi accessori per il rifacimento completo del manto stradale, sostituzione dei guard rail e della segnaletica. La chiusura del cantiere è stimata presumibilmente per la fine dell’anno.

“Un’opera necessaria per rendere sicura e fruibile la strada comunale al servizio della zona di Sassa e delle sue frazioni. Una arteria indispensabile che era chiusa al traffico veicolare da ben tredici anni proprio a causa della pericolosità della scarpata, per questo siamo lieti di annunciarne la messa in sicurezza che è tra le priorità di questa amministrazione”, dichiarano in una nota il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta.