L’AQUILA: INAUGURATO DEFIBRILLATORE A FONTE CERRETO IN MEMORIA DI GIULIANO GATTI

L’AQUILA – È stato inaugurato nella giornata di Domenica 17 novembre, in una toccante e partecipata cerimonia, un defibrillatore pubblico in memoria del compianto Giuliano Gatti, donato dai familiari al Centro Turistico del Gran Sasso e posizionato presso l’info point di Fonte Cerreto.

Alla emozionante iniziativa hanno preso parte i familiari e gli amici di Giuliano Gatti. Erano presenti, per il comune dell’Aquila, il consigliere delegato alla Montagna Luigi Faccia ed il consigliere comunale Alessandro Maccarone, l’amministratore unico del Centro Turistico del Gran Sasso, Gianluca Museo, nonché il sindaco di Barisciano Fabrizio D’Alessandro, in rappresentanza della municipalità e degli amici classe’74, Felice Flati del Cai L’Aquila e Don Dante, al quale è stato affidato un momento religioso.

L’installazione rientra nell’ambito della campagna cittadina “L’Aquila Città Cardioprotetta”, portata avanti dall’Associazione Azimut sin dal 2017 per sensibilizzare sul tema della diffusione delle postazioni salvavita in città.

“L’Amministrazione comunale ed il Centro Turistico del Gran Sasso desiderano esprimere il più sentito ringraziamento alla famiglia Gatti per la generosa donazione del defibrillatore pubblico” – dichiarano Luigi Faccia, Alessandro Maccarone e Gianluca Museo – “Questo gesto di grande sensibilità e altruismo rappresenta un esempio concreto di impegno verso la comunità e dimostra quanto sia importante unire le forze per la tutela della salute, della cultura della cardioprotezione e della sicurezza di tutti i cittadini. Questa donazione permette di completare il progetto di installazione dei dispositivi salvavita in questa località, che già poteva contare su defibrillatori ad Assergi, alla biglietteria della funivia, alla base della funivia e presso l’Ostello di Campo Imperatore, donati nell’ambito della campagna portata avanti in città”.

“Il defibrillatore, uno strumento salvavita di fondamentale importanza, sarà a disposizione della collettività 24 ore su 24 e contribuirà a migliorare la tempestività e l’efficacia degli interventi in caso di emergenza cardiaca, aumentando significativamente le probabilità di salvare vite umane. La Famiglia Gatti, con il proprio gesto, ha voluto dimostrare un forte senso di appartenenza alla nostra comunità, sottolineando quanto sia cruciale investire in risorse e strumenti che possano fare la differenza nei momenti di difficoltà. Il defibrillatore donato è non solo un simbolo di solidarietà, ma anche un invito a tutti noi a prenderci cura gli uni degli altri”, concludono.