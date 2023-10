L’AQUILA: INAUGURATO IL PRIMO PUNTO VENDITA DI “RISPARMIO CASA” IN CITTA’

L’AQUILA – È aperto al pubblico il primo punto vendita Risparmio Casa a L’Aquila, l’ottavo in Abruzzo.

Il Gruppo Italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona ha scelto via Saragat, nella zona commerciale di via Campo di Pile, per aprire il suo 152° store, di cui 151 italiani e uno svizzero, che si espande su oltre 1.500 metri quadrati di superfice.

Per il nuovo punto vendita, Risparmio Casa ha assunto 20 persone di cui 8 provenienti dal territorio dell’Aquila con un’età media di 36 anni.

“Risparmio Casa – afferma Stefano Battistelli, socio fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Fabio – diventa oggi parte integrante di una zona della città riqualificata: l’immobile che ci ospita era fino a poco tempo fa un deposito, ma dopo importanti opere edili e impiantistiche è oggi uno spazio per coloro che vogliono acquistare articoli di grande qualità e convenienza”

“Crediamo – aggiunge Fabio Battistelli – che il successo dei nostri punti vendita sia strettamente legato alla passione con cui la squadra di Risparmio Casa lavora ogni giorno a contatto con il cliente. A L’Aquila abbiamo scelto un gruppo giovane, composto in larga parte da donne – 14 in totale su 20 nuove assunzioni – che darà valore al momento quotidiano degli acquisti dei nostri clienti”.

Si legge nella nota: “Nel punto vendita Risparmio Casa di via Saragat – aperto al pubblico dalle 08:30 alle 20:00 dal lunedì al sabato e dalle 09:00 alle 20 la domenica – i clienti aquilani potranno scegliere tra un vasto assortimento di prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, fino a prodotti per animali domestici, ma anche giocattoli, cartoleria e fai da te. Accanto ai grandi marchi, sono presenti anche 25 marchi propri che uniscono la qualità alla grande convenienza.

Risparmio Casa, con 152 punti vendita complessivi di cui 1 a Lugano, è l’insegna leader nel settore drugstore tra le prime tre nel panorama nazionale (fonte Guida Nielsen IQ). Fondata nel 1987 da Fabio e Stefano Battistelli, conta oggi 2.500 dipendenti in tutta Italia con una previsione di superamento del miliardo di fatturato nell’esercizio in corso. La superficie di vendita complessiva è di 256 mila mq per oltre 2 milioni di clienti che scelgono tra l’assortimento dell’insegna composto da prodotti per la pulizia e cura della casa, bellezza e cura della persona, prodotti per animali domestici, casalinghi, tessile casa, giocattoli, cartoleria, fai da te, accessori auto, piccolo elettrodomestico e stagionale.