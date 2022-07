L’AQUILA: INAUGURATO IL TEMPORARY STORE DI TINDORA IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – Taglio del nastro del Temporary Store Tindora Cosmetics, l’azienda produttrice della linea skincare di cui è protagonista lo Zafferano dell’Aquila D.O.P., che ha inaugurato oggi il punto vendita, aperto fino al 15 settembre, nella centrale Piazza Duomo dell’Aquila.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il prefetto Cinzia Torraco, la presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia Antonella Ballone.

Come sottolineato da Fiorella Bafile, fondatrice del marchio, insignita all’inizio del mese del Premio Phenomena per l’Imprenditoria Femminile: “La nostra è un’attività nata pensando al territorio, che sosteniamo attraverso iniziative concrete. Grazie alla collaborazione con il Consorzio dello Zafferano tindoracosmetics.com D.O.P. promuoviamo sistemi di coltivazione non intensiva e ad alto valore sociale ed etico, incentivando nuove start-up sia tramite i cosiddetti prestiti d’onore, ovvero la consegna dei bulbi ai giovani produttori, che con il reinvestimento di una percentuale dei profitti derivanti dalla vendita dei nostri cosmetici”.

E proprio nella piazza simbolo della città si trova il nuovo spazio Tindora, dove sarà possibile scoprire l’intera gamma di prodotti per la cura del viso sviluppati attraverso i principi biotecnologici più all’avanguardia.

Dalla detergenza, anche più profonda, al trattamento, tutti i prodotti – pensati per rispondere alle esigenze specifiche di un pubblico sia femminile che maschile – contengono un’alta percentuale di zafferano. Ricco di carotenoidi, ha un’elevata capacità antiossidante e rivitalizzante. Ricavato dagli stimmi del crocus sativus, contrasta l’azione nociva dei radicali liberi e previene la comparsa dei segni dell’età.

Orari: – fino al 31 luglio: tutti i giorni dalle 17.00 alle 22.00 – dal primo agosto al 15 settembre: tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalla 17.00 alle 22.00