L’AQUILA: INAUGURATO SUPERMERCATO CONVIENE XXL, DI CARLO, “PREZZI BASSI E NUOVI POSTI DI LAVORO”

L’AQUILA – “E’ per noi una immensa soddisfazione aver avuto così tante persone qui all’inaugurazione, e tanti apprezzamenti positivi per i prodotti, per qualità e convenienza, perché questo rafforza il nostro legame con il territorio, orgogliosi di aver creato un servizio ulteriore per i cittadini e altri nuovi posti di lavoro”.

Queste le parole a caldo di Domenico Di Carlo, responsabile vendite di Conviene XXL del Gruppo Gda inaugurato a Bazzano, frazione dell’Aquila, nel complesso commerciale Onna, all’altezza del bivio Onna-Paganica, che si aggiunge ai quasi 200 punti vendita nel centro sud Italia del gruppo GDA, il terzo a L’Aquila.

Evento a cui hanno preso parte centinaia di persone, con degustazioni di prodotti tipici locali.

In occasione dell’inaugurazione, per i nuovi clienti è stata regalata la tessera “Conviene XXL”, dal valore di 19.90 euro, valida fino al 31 dicembre del 2026, che garantisce sconti per una vasta gamma di prodotti, in tutti i reparti.

“Continuammo oggi ad offrire un nuovo format, che noi chiamiamo extramarket – sottolinea Di Carlo -, il conviene XXL, che è una formula, fresca, innovativa, semplice, veloce, che fa risparmiare tempo e anche soldi ai nostri clienti”.

Spiega infatti Di Carlo, “i nostri prezzi sono molto competitivi, tutti i giorni, e ci definiamo extramarket perché proponiamo prodotti professionali per tutti attraverso una attenta selezione di formati convenienza e di qualità per una garanzia di vantaggio verso il cliente”.

Inoltre peculiarità di questo format, “è la sottoscrizione di una tessera che dà la possibilità di accedere a diversi vantaggi, come prezzi ancora più convenienti. E per essere attenti ai nostri clienti, in occasione di questa inaugurazione, considerato il periodo natalizio, la nostra tessera dal valore di 19,90 euro la omaggiamo, perché riconosciamo al cliente un buono di pari importo subito spendibile”.

Anche per questo, prosegue il responsabile vendite, “abbiamo avuto davvero una partecipazione importante questa mattina, siamo davvero contenti di tutto questo perché è quello aquilano è un territorio in cui riconosciamo delle similitudini con il nostro territorio lucano. Abbiamo un presidio dei prodotti locali, panifici, caseifici, vini, il mondo dei salumi e dei formaggi che abbiamo attentamente selezionato, per andare incontro alle abitudini dei clienti aquilani”.

Per quanto riguarda invece i posti di lavoro, tiene a sottolineare Di Carlo, “siamo presenti all’Aquila con circa 35 collaboratori tra tutte le strutture, e abbiamo oggi la possibilità di dare delle opportunità di lavoro a 8 nuovi collaboratori con la prospettiva di nuove assunzioni. Ne approfitto a questo proposito di ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato a questa nuova apertura, e per formulare auguri di buone feste”.

Conviene XXL sarà aperto tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:30, anche la domenica, dalle 8:30 alle 20:30.