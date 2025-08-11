L’AQUILA: INCENDI A SANT’ELIA, PRETURO E GIGNANO, IN CORSO INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – Una giornata impegnativa per i vigili del fuoco alle prese con incendi divampati su più fronti nell’Aquilano.

Squadre al lavoro per domare le fiamme in zona Sant’Elia, dove un rogo partito da alcune sterpaglie si è propagato in una vasta area di vegetazione.

E ancora una volta l’allarme è scattato a Menzano di Preturo, dove nell’ultima settimana sono stati già numerosi gli interventi.

Attimi di apprensione anche in località Gignano, tra Via vasche del Vento e Via di Specchio, dove però l’incendio sarebbe già stato domato e si starebbe provvedendo alla bonifica.

Al lavoro sugli altri fronti squadre e mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile.