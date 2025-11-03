L’AQUILA: INCENDIO IN CAPANNONE FORD DECAR A BAZZANO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

L’AQUILA – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nel capannone del concessionario Ford Decar di Bazzano, all’Aquila.
Dall’area si è alzata una fitta colonna di fumo nero.
Ancora da chiarire le circostanze e l’origine del rogo, ancora troppo presto per una stima dei danni. Non si registrano feriti.
Lungo la statale 17, intanto, si procede a rilento, con alcune auto ferme a bordo strada.
Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno subito provveduto a domare le fiamme, e i carabinieri.
- L’AQUILA: INCENDIO IN CAPANNONE FORD DECAR A BAZZANO, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTOL'AQUILA - Un incendio è divampato nel primo pomeriggio nel capannone del concessionario Ford Decar di Bazzano, all'Aquila. Dall'area si è alzata...