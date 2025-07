L’AQUILA – Ancora un incendio all’Aquila, questa volta nella frazione di San Gregorio, a ridosso della statale 17.

Le fiamme si sarebbero sviluppate da alcune sterpaglie in una vasta area di vegetazione in prossimità della rotatoria e dell’incrocio per San Demetrio ne’ Vestini, in un tratto di strada particolarmente trafficato.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco.

Al momento il tratto di strada che conduce a Poggio Picenze risulta bloccato.

Ancora da chiarire l’origine del rogo. Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento.

Questa mattina Squadre antincendio della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono intervenute con tempestività per spegnere un altro incendio che stava interessando la pineta di Monte San Giuliano, nelle immediate vicinanze dell’Aquila.

Grazie all’intervento rapido e coordinato dalla Sala operativa regionale, le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi ulteriormente alla pineta e coinvolgere anche il convento di San Giuliano. Al momento l’incendio è tecnicamente in “fase di bonifica”.