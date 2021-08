L’AQUILA, INCENDIO SULLA PIANA DI CASINA: A FUOCO ROTOBALLE

L’AQUILA – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio all’Aquila, in località Piana di Cascina.

Nel rogo hanno preso fuoco circa 70 rotoballe.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco dell’Aquila e volontari della Protezione Civile.

“A fuoco oltre 70 rotoballe, il raccolto di una stagione necessario per sostentare il proprio bestiame durante l’inverno. Fiamme domate, l’intera area in sicurezza, in corso ora le attività di spegnimento”, scrive su Facebook il consigliere comunale Roberto Junior Silveri.