L’AQUILA: INCENDIO AL PROGETTO CASE DI BAZZANO NELLA NOTTE, CACCIA AL PIROMANE

L’AQUILA – Nuovo incendio questa notte al progetto case della frazione aquilana di Bazzano dove le fiamme sono divampate alle 23,30 di ieri.
I vigili del fuoco sono ancora sul posto.
Al momento le cause rimangono sconosciute ma c’è molta preoccupazione tra i cittadini dopo le recenti incursioni del piromane finora uccel di bosco nonostante le indagini avviate. Sul posto anche le forze di polizia per i primi accertamenti.
Le foto sono state fornite da Gianfranco Cocciolone.
