L’AQUILA: INCENDIO AL PROGETTO CASE DI BAZZANO NELLA NOTTE, CACCIA AL PIROMANE

di Gianpiero Giancarli

17 Ottobre 2025 09:27

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Nuovo incendio questa notte al progetto case della frazione aquilana di Bazzano dove le fiamme sono divampate alle 23,30 di ieri.

I vigili del fuoco sono ancora  sul posto.





Al momento le cause rimangono sconosciute ma c’è molta preoccupazione tra i cittadini dopo le recenti incursioni del piromane finora uccel di bosco nonostante le indagini avviate. Sul posto anche le forze di polizia per i primi accertamenti.

Le foto sono state fornite da Gianfranco Cocciolone.

