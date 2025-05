L’AQUILA: INCENDIO DEVASTA UN LOCALE E UN’AUTO, FIAMME PRECEDUTE DA ESPLOSIONI

L’AQUILA – Paura nella giornata di ieri per un grosso incendio che si è sviluppato nella frazione aquilana di Pile alto, non lontano dalla scuola Mazzini, dove le fiamme hanno distrutto un locale vicino ad altri edifici.

Due esplosioni molto forti hanno preceduto l’incendio, con colonne di fumo altissime, che inizialmente ha distrutto un’automobile per poi dirigersi nei pressi di un vicino locale (devastato) tra il terrore dei residenti e dei passanti.

Alcuni residenti, che erano rientrati da poco in casa, ne sono poi usciti subito precauzionalmente visto che non era poi scontato che le fiamme venissero domate.

Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, alcuni dei quali sono dovuti salire sui tetti, come testimonia la foto fornita da G. Cocciolone, per cercare di contrastare l’incendio che si stava estendendo in maniera ulteriore. Operazione difficile e pericolosa e ben eseguita che ha dato subito degli ottimi risultati.

Per scongiurare del tutto la possibilità di ripresa di focolai nascosti, i vigili del fuoco dell’Aquila hanno dovuto ispezionale minuziosamente l’intera aerea con un intervento durato diverse ore. Sul posto anche tutte le forze di polizia.

Ora si indaga sulle cause per accertare possibili responsabilità ma non si esclude che le fiamme possano essere partite da una bombola della macchina. Solo dopo aver domato l’incendio la circolazione è ripresa nella zone e la gente è tornata a casa.