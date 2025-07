L’AQUILA: INCENDIO DI BOSCAGLIA IN VIA DEI MEDICI DOMATO DOPO QUASI TRE ORE

L’AQUILA – I vigili del fuoco dell’Aquila sono state impegnati nel pomeriggio di oggi per un incendio di boscaglia in via dei Medici. I pompieri hanno lavorato per circa tre ore per spegnere le fiamme nonostante l’impiego di molti uomini e mezzi. Ora è in corso una operazione di bonifica per evitare il ritorno del fuoco,

Nei giorni scorsi il lavoro non è mancato visto che ci sono stati interventi per apertura porte in diversi punti del capoluogo di regione tra cui villa comunale e via dei Giardini. Infine ci sono state richieste per neutralizzare nidi di vespe in via Fonte augelli a pochi metri dalla via Mausonia e un intervento per una fuga di gas a Pettino.