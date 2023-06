L’AQUILA – Un incendio è divampato in serata all’interno di un appartamento in uno stabile dell’Ater a Pagliare di Sassa, all’Aquila.

Le fiamme si sarebbero sviluppate, per cause ancora in corso di accertamento, dal fuoco del barbecue fuori da un balcone, propagandosi rapidamente.

Fortunatamente non si registrano feriti, ancora da quantificare i danni.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e le forze dell’ordine, il presidente dell’Ater Isidoro Isidori.

[mqf-dynamic-pdf]