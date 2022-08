L’AQUILA, INCENDIO PAGANICA: AL VIA RACCOLTA FONDI DELL’ASBUC A FAVORE DI ALLEVATORI E AGRICOLTORI

L’AQUILA – L’amministrazione separata degli usi civici (Asbuc) di Paganica e San Gregorio, frazioni dell’Aquila, ha da oggi attivato una campagna di raccolta fondi a favore delle attività economiche che hanno subito ingenti danni a causa dell’incendio che si è scatenato il 24 luglio in località “l’ortera” di Paganica.

A renderlo noto il presidente dell’Asbuc, Fernando Galletti.

“Le fiamme, alimentate dal caldo intenso, nonché dalla presenza in loco di stoppie e dai residui dell’attività della trebbiatura – ricorda Galletti -, sono state veicolate dal forte vento di tramontana sui pagliai e sulle stalle presenti nelle immediate vicinanze. A nulla è valso l’intervento di volontari accorsi per arginare l’incendio, che è stato domato solo grazie al duro lavoro dei vigili del fuoco e all’intervento di mezzi aerei. All’interno delle strutture avvolte dalle fiamme, erano presenti numerose attrezzature e mezzi agricoli, come ad esempio trattori, presse e rimorchi”.

E sottolinea: “Tra coloro che sono stati maggiormente danneggiati ci sono dunque degli allevatori che hanno perso i mezzi per raccogliere il foraggio e per dissodare la terra per la prossima semina; inoltre, hanno perso il foraggio derivante dal primo raccolto, andato letteralmente in fumo. In questa situazione drammatica, l’unica fortuna è stata che al momento le bestie sono all’alpeggio, e quindi al momento non hanno bisogno di alimenti”.

Sarà possibile effettuare le donazioni tutti i pomeriggi a partire dal oggi 3 agosto dalle ore 18 alle 20, presso il Centro Civico nella villa di Paganica, le domeniche mattina, dalle 9 alle 13, presso il banchetto del comitato nel piazzale della chiesa degli Angeli Custodi di via San Giustino. E ancora il sabato mattina dalle ore 9 alle 13), presso il banchetto del comitato davanti al Monumento ai Caduti in Piazza della Concezione in Paganica. Infine si potrà fare l’offerta nei bussolotti presso alcuni bar e attività commerciali di Paganica e dintorni, e presso alcune abitazioni private. Possibile effettuare il versamento sul C/C aperto per questa specifica raccolta indicando, nella causale “Un aiuto per l’incendio” (iban: IT 96 K 08327 03603 000000003557)

“Questa amministrazione, da sempre in stretto contatto con agricoltori e allevatori, in coordinazione con altre associazioni paganichesi si sta prodigando affinché vengano celermente raccolti aiuti per sostenere tutte le aziende e le attività che hanno subito danni notevoli. Tale attività ha carattere di urgenza. Sperando in una partecipazione compatta e numerosa, si ringrazia”, conclude Galletti.