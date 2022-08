L’AQUILA: DOMATO INCENDIO TRA COLLE SAPONE E SAN GIACOMO

L’AQUILA – L’intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme al personale della Protezione civile e delle forze dell’ordine, per i rilievi del caso, ha permesso di contenere l’incendio divampato dopo le 13 nella periferia est dell’Aquila, nella zona tra Colle Sapone e la frazione di San Giacomo.

Necessario anche l’utilizzo dell’elicottero dei vigili.

Sul posto anche i vigili urbani che hanno disposto il blocco temporaneo al traffico della via interessata all’incendio (via Colle Sapone) dall’incrocio con via Ignazio Silone. In corso la bonifica dell’area interessata.

L’incendio non era particolarmente esteso, tuttavia si trovava a ridosso di un’area piuttosto vicina alle abitazioni. Proprio per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’elicottero. Sconosciuta l’origine delle fiamme. Negli anni scorsi, la stessa zona è stata interessata da roghi durante l’estate.