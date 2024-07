L’AQUILA: INCENDIO ZONA TORRETTA, FIAMME DOMATE IN TEMPO DAI VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – Vigili del fuoco al lavoro per domare un incendio divampato nel tardo pomeriggio in una zona impervia nei pressi di via Avezzano alla Torretta, vicino a Collemaggio, all’Aquila. Sul posto, per l’appunto, numerosi uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco del Corpo Provinciale L’Aquila, Polizia locale, Carabinieri Forestali, volontari della Protezione Civile (foto Cocciolone).

Le fiamme sono state domate in tempo e si è subito evitato che si estendessero ad edifici non lontani tra i quali pure un asilo. Il fumo è stato spinto dal vento per centinaia di metri soprattutto nella zona della Torretta ma verso le 19,30 si è tornati alla normalità.