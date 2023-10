L’AQUILA: INCIAMPA A CAUSA DI PEZZI DI FERRO SU MARCIAPIEDE, SPUNTONI RIMOSSI DAI VIGILI DEL FUOCO

L’AQUILA – È andata bene a un anziano che è inciampato camminando su via Antica Arischia, nel quartiere aquilano di Pettino, a causa di alcuni spuntoni di ferro emersi dalla pavimentazione.

L’uomo non si è fatto male e non è andato in ospedale ma non molto tempo fa una donna è caduta a poche decine di metri da lì con conseguenze ben più gravi.

Il fatto, più in particolare, si è verificato all’altezza del civico 217, zona dove molti residenti fanno jogging o portano a spasso i cani.

La stessa persona che ha rischiato di infortunarsi ha chiamato i vigili del fuoco i quali, compreso il rischio non solo potenziale di quel pezzi di ferro, hanno adoperato un attrezzo speciale, una mototroncatrice, per la rimozione mettendo poi tutto in sicurezza.