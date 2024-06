L’AQUILA: INCIDENTE A FONTE CERRETO, FERITO UN MOTOCICLISTA

L’AQUILA – Ennesimo incidente stradale tra un motociclista e un’ auto, sulla SR 17 bis del Gran Sasso, prima del Piazzale di Fonte Cerreto – Assergi, all’Aquila.

Il motociclista ha riportato diversi traumi ed è stato immediatamente soccorso e messo in sicurezza dagli operatori del parco Avventura Gran Sasso Adventure Park che si trova a poca distanza dal luogo dell’ impatto.

Sul posto 118 e Polizia Municipale.

“Con le belle giornate e nei weekend, le strade del Gran Sasso o quelle nei dintorni alla montagna, vengono prese d’ assalto dai motociclisti che le percorrono a forte velocità come se fossero in pista e più volte ci sono state vittime proprio nella categoria”, si legge in una nota inviata dall’Asd Zerolimits, a firma del presidente Alessandro Orsini.

“Gli operatori del posto hanno più volte sollecitato di attuare dei deterrenti al fine di prevenire tali incidenti e soprattutto salvare vite umane anche tra i turisti che solitamente e tranquillamente frequentano la zona”.