L’AQUILA – Incidente in tarda serata nella frazione aquilana di Pianola, sulla strada che conduce a Roio: per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e una si è ribaltata.

Secondo le prime informazioni, due feriti sarebbero stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Salvatore”.

Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche.