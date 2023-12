L’AQUILA – Grave incidente in serata, intorno alle 20, nella frazione aquilana di Pianola: un ragazzo di 33 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada con il quad che stava guidando, ribaltandosi.

Ancora da chiarire le dinamiche.

Sul posto, oltre alla polizia, i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane all’ospedale, dove è ricoverato in codice rosso.