L’AQUILA – Incidente nel pomeriggio a Roio Colle, all’Aquila, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo fuori strada.

Ferito il conducente, soccorso dall’ambulanza del 118. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in gravi condizioni.

Ancora da accertare le dinamiche. Sul posto, oltre ai soccorritori, la polizia municipale.