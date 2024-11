L’AQUILA: INCIDENTE A SASSA, DUE FERITI

L’AQUILA – È di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in tarda mattina all’Aquila, lungo la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese e Appulo-Sannitico”, in prossimità del bivio per Sassa (innesto SS684) dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate due auto.

I feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “San Salvatore”, le loro condizioni non sarebbero gravi.

La strada è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è stato deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per gli interventi di bonifica del piano viabile interessato dallo sversamento di gasolio e le attività di messa in sicurezza delle barriere laterali incidentate, per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.