L’AQUILA – Tragico incidente stradale in tarda mattina nel quartiere Bellavista all’Aquila, dove, per cause ancora in corso di accertamento, una donna aquilana di 67 anni, Daniela Ciocca, ha perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, alla guida di una Citroen, forse a causa dell’asfalto bagnato, si sarebbe scontrata frontalmente con una Bmw, che procedeva nel senso opposto all’incrocio con la strada statale 5 bis.

Potrebbe essere stato un malore, subito dopo l’incidente, a causare il decesso della donna.Illeso il nipotino che era in auto con lei, ferito, ma non in pericolo di morte, il conducente della Bmw. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale “San Salvatore” per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale dell’Aquila.