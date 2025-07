L’AQUILA: INCIDENTE AL TORRIONE, “INCROCIO PERICOLOSO”

L’AQUILA – Ennesimo incidente oggi, nel tardo pomeriggio, all’incrocio tra Via Massimo Leli e Via Ettore Moschino, nel quartiere Torrione all’Aquila.

A scontarsi sono state due auto ma, secondo quanto appreso, non ci sarebbero feriti.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi.

“L’incrocio in questione è spesso oggetto di incidenti stradali. Chi proviene infatti da Viale De Gasperi e imbocca a senso unico Via Massimo Leli, in direzione Via Cardinale Mazzarino, spesso non rispetta il segnale di stop, oppure ha una visibilità ridotta a causa del dosso e dei numerosi veicoli parcheggiati a ridosso dell’incrocio. Chi invece percorre a senso unico Via Ettore Moschino, pur non avendo il segnale di stop o di dare precedenza, spesso attraversa l’incrocio senza rallentare e non ha una buona visibilità”, segnala ad AbruzzoWeb Maurizio Malavolta, dirigente medico di Psichiatria della Asl aquilana, residente nella zona.

“Per fortuna oggi non sono stati coinvolti pedoni, che numerosi attraversano spesso quel tratto di strada. Forse sarebbe utile un miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale oppure la installazione di dissuasori stradali”.