L’AQUILA: INCIDENTE IN GALLERIA, ERA POSITIVO ALL’ALCOL L’UOMO ALLA GUIDA DELLA VOLVO

L’AQUILA – Era positivo all’alcol il conducente della Volvo che due sere fa, poco dopo le 20, ha tentato un sorpasso azzardato sotto la galleria di Monteluco (Variante Sud), causando un incidente con un bilancio di quattro veicoli andati distrutti. Lo riporta il Centro. Una tragedia sfiorata, ma che vede ancora due ricoverati in ospedale per trauma toracico e lesioni agli arti. Dimessi dall’ospedale gli altri due automobilisti coinvolti nell’incidente: per loro la prognosi è di poco più di sette giorni.

Sono stati gli esami alcolemici a dare una prima risposta alla manovra azzardata tentata dal conducente della Volvo, 45 anni, dell’Aquila, denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Ma la sua posizione potrebbe aggravarsi nei prossimi giorni in base alle condizioni degli automobilisti rimasti coinvolti nell’incidente. Il 45enne, fuori di sé, ha tentato il sorpasso in un punto della galleria dove non è consentita la manovra, come segnalato anche dalla doppia striscia bianca a terra. In arrivo il ritiro della patente.