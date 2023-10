L’AQUILA – Attimi di apprensione in serata per un rider tamponato da un’auto mentre era in sella alla sua bici in via Panella, tra la caserma dei vigili del fuoco e la Questura, all’Aquila.

L’uomo ha riportato diverse ferite ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, al vaglio delle forze dell’ordine subito intervenute sul posto.

Lunghe code in serata a causa dell’incidente, con disagi al traffico.