L’AQUILA: INCIDENTE LUNGO VIALE CORRADO IV, UN FERITO

L’AQUILA – Ancora un incidente lungo viale Corrado IV all’Aquila dove, nel pomeriggio, si è verificato un tamponamento tra due auto nei pressi di un attraversamento pedonale, in corrispondenza di Piazza d’Armi.
Sul posto, per i rilievi, polizia municipale e carabinieri, oltre all’ambulanza del 118 intervenuta per soccorrere un ferito, un uomo, secondo le prime informazioni.
Ancora da chiarire le dinamiche dell’ennesimo incidente avvenuto su una strada particolarmente trafficata, già teatro di tragedie con due recenti investimenti mortali.
Al momento non si registrano particolari disagi alla viabilità.
- L’AQUILA: INCIDENTE LUNGO VIALE CORRADO IV, UN FERITOL'AQUILA - Ancora un incidente lungo viale Corrado IV all'Aquila dove, nel pomeriggio, si è verificato un tamponamento tra due auto nei pressi di un ...