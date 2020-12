L’AQUILA, INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 17

L’AQUILA – Grave incidente oggi pomeriggio al chilometro 28 della Statale 17 all’Aquila, nei pressi del ristorante Casale Signorini.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma secondo quanto riferito dall’Anas una persona sarebbe morta nell’impatto.

Sul posto presenti le squadre Anas e la polizia municipale del capoluogo, chiuso al traffico il tratto della statale. Deviazione al km 29,100 per il traffico proveniente da L’Aquila e al km 26,200 per in traffico in direzione L’Aquila.

(In aggiornamento)

