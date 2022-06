L’AQUILA: INCIDENTE NELLA NOTTE, AUTO CONTRO PALETTI E SEGNALE STRADALE. “QUI IN CENTRO E’ IL CAOS”

L’AQUILA – Incidente la scorsa notte all’Aquila, in centro storico, all’incrocio tra viale Nizza e viale Duca degli Abruzzi: da quanto appreso da AbruzzoWeb, un’automobile avrebbe scardinato i paletti delimitatori stradali, sbalzando a una distanza di una decina di metri il segnale di attraversamento pedonale.

Per puro caso, il mezzo non si è schiantato su un edificio e non ha coinvolto altri mezzi e passanti.

“Se lì fossero passati dei pedoni, sarebbero stati senza dubbio investiti”, afferma con preoccupazione un residente che ha segnalato a questo giornale l’accaduto, in un clima in cui sono molti i residenti a lamentare una poca tranquillità nel quartiere che si trova a solo pochi metri dal monastero di San Basilio, dove di recente fa le suore di clausura del Monastero di San Basilio hanno vissuto una notte da incubo a causa di un raid “firmato” da alcuni giovani.

“Occorre un intervento deciso da parte di istituzioni locali e forze dell’ordine – continua il residente -. Non se ne può più di situazioni in cui ubriachi maleducati ne combinano di tutti i colori. Basta con il caos in centro storico”.

Non si tratta del primo episodio di questo tipo nella zona: circa un anno fa, un’automobile distrusse parte della rifinitura in travertino del primo palazzo all’imbocco di viale Duca degli Abruzzi.

Fortunatamente, anche in quel caso le conseguenze non sono state drammatiche.