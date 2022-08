L’AQUILA – Incidente, nel primo pomeriggio, sulla statale 17, all’altezza di Barisciano, alle porte dell’Aquila.

Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è finita fuori strada e si è ribaltata.

Ferito il conducente. Sul posto i carabinieri, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Traffico rallentato.