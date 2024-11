L’AQUILA: INCIDENTE SULLA STATALE 17, RALLENTAMENTI AL TRAFFICO

L’AQUILA – Incidente, intorno alle 19, sulla strada statale 17 all’Aquila, nei pressi del Tecnopolo d’Abruzzo dove, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate.

Secondo le prime informazioni a causare l’incidente potrebbe essere stata una mancata precedenza al bivio dell’area commerciale a fianco al distributore di benzina.

Non ci sarebbero feriti gravi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Si registrano rallentamenti alla circolazione lungo il tratto già particolarmente trafficato.