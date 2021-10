L’AQUILA – Incidente, poco prima delle 14, sulla statale 17 all’Aquila, davanti all’ingresso del Tecnopolo.

Per cause ancora in corso di accertamento una Golf avrebbe tamponato quella che la procedeva. Nell’impatto la parte anteriore dell’auto è andata completamente distrutta, danneggiata parzialmente anche l’altra auto.

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Sul posto stanno arrivando le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche e regolare la viabilità.